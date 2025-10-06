Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Justiceil y a 5 heures
Dans une conférence de presse vidéo, la DZ mafia remet les pendules à l'heure : "C'est nous ou le chaos !"
Dans le collimateur

La DZ Mafia dans le viseur des autorités : 125 enquêtes en cours contre le « cartel » marseillais

Face à la montée en puissance de la DZ Mafia, la police judiciaire française concentre ses moyens sur ce groupe criminel ultra-violent. Avec des dirigeants transférés dans des prisons de haute sécurité et un arsenal d’enquêtes en cours, les autorités cherchent à freiner l’expansion d’un cartel qui s’étend désormais bien au-delà de Marseille.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

