Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 4 heures
Un drone russe survole Kyiv lors de frappes de drones et de missiles, le 7 septembre 2025, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Selon les autorités, la Russie a lancé tôt le 7 septembre sa plus vaste salve aérienne jamais menée contre l’Ukraine, incendiant le siège du gouvernement ukrainien à Kyiv.
Un drone russe survole Kyiv lors de frappes de drones et de missiles, le 7 septembre 2025, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Selon les autorités, la Russie a lancé tôt le 7 septembre sa plus vaste salve aérienne jamais menée contre l’Ukraine, incendiant le siège du gouvernement ukrainien à Kyiv. © AFP or licensors
Soupçons vers l'Est

Drones au-dessus du Danemark : la piste de navires liés à la Russie intrigue les enquêteurs

Le survol de plusieurs aéroports danois par des drones, dont celui de Copenhague, a semé la panique et forcé la suspension du trafic aérien. Alors que l’origine de ces engins reste mystérieuse, les regards se tournent désormais vers trois navires suspectés d’avoir servi de plateformes de lancement en mer Baltique. Tous ont un point commun : des liens directs ou indirects avec la Russie.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Drones au-dessus du Danemark : la piste de navires liés à la Russie intrigue les enquêteurs

Vu sur: France24

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés