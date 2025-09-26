Soupçons vers l'Est

Drones au-dessus du Danemark : la piste de navires liés à la Russie intrigue les enquêteurs

Le survol de plusieurs aéroports danois par des drones, dont celui de Copenhague, a semé la panique et forcé la suspension du trafic aérien. Alors que l’origine de ces engins reste mystérieuse, les regards se tournent désormais vers trois navires suspectés d’avoir servi de plateformes de lancement en mer Baltique. Tous ont un point commun : des liens directs ou indirects avec la Russie.