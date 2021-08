Donald Trump a été hué lors d’un meeting après avoir appelé ses partisans à se faire vacciner contre la Covid-19

L'ancien président américain Donald Trump lors d'un rassemblement "Save America" ​​à York Family Farms, le 21 août 2021, à Cullman, en Alabama.

Donald Trump a été hué par ses partisans lors d’un meeting à Cullman dans l’Alabama. Cette scène s'est déroulée samedi soir lors d'un meeting de l'ancien président américain. La séquence est intervenue après son appel à la vaccination contre la Covid-19, selon des informations du Daily Mail.

« Je crois totalement en vos libertés. Vous êtes libres, vous devez faire ce que vous avez à faire. Mais je vous recommande de vous faire vacciner. Je l'ai fait, c'est bien, faites-vous vacciner ».

Quelques huées se sont alors fait entendre parmi la foule.

Cette manifestation de mécontentement de ses partisans a fait réagir Donald Trump. Il s'est efforcé de tempérer les protestations :

« Non, c'est OK, vous avez vos libertés. Mais il se trouve que j'ai pris le vaccin, je me suis fait vacciner. S'il ne fonctionne pas, vous serez les premiers à le savoir, OK ? ».

Donald Trump s'est fait vacciner en janvier dernier.

L’ancien président américain s’était d’ailleurs fortement impliqué dans la recherche des vaccins et dans le soutien aux laboratoires en injectant des milliards de dollars pour accélérer leur développement et la recherche contre la Covid-19.