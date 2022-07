© Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP

Retour en grâce

Discours de politique générale : Emmanuel Macron a été surpris et bluffé par le « panache » d’Elisabeth Borne

Connue et critiquée pour son tempérament rigide et discret, la Première ministre Elisabeth Borne aurait « bluffé par son panache » le président Emmanuel Macron lors de son discours de politique générale à l’Assemblée. Après cet exercice, la cheffe du gouvernement semble se détendre et reprendre « du poil de la bête ».