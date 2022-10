Dîner coûteux organisé par Laurent Wauquiez : les écologistes décident de saisir la justice

Laurent Wauqiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Mediapart a révélé jeudi que le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait organisé un dîner pour un coût de plus de 100.000 euros.

Le groupe écologiste d'Auvergne-Rhône-Alpes réclame des comptes au président LR de la région Laurent Wauquiez, selon des informations du Figaro. Les écologistes vont saisir la justice après la publication d'une enquête de Mediapart dénonçant un dîner organisé en début d'été qui a coûté une centaine de milliers d'euros.

Le principal groupe d'opposition à la région, présidé par Fabienne Grébert, a annoncé ce vendredi dans un communiqué avoir alerté la Chambre régionale des comptes et préparer un signalement auprès « du procureur compétent » afin que « soit levé tout soupçon de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt ».

Interrogé par l'AFP, le groupe écologiste a précisé que ce signalement sera transmis dans les prochaines heures au procureur de Lyon ou au Parquet national financier (PNF).

Jeudi, une enquête de Mediapart avait révélé la tenue en juin dernier d'un « dîner des sommets » au château de la Chaize, dans le Beaujolais, qui a « rassemblé environ 90 personnes » pour un coût « d'un peu plus de 100.000 euros », pour une addition finale de plus de 1.100 euros par convive.

La présidence de la région a indiqué dans un mail à Mediapart avoir pris l'addition « 100% à sa charge » mais n'a pas précisé sur quel budget avait été imputée cette dépense alors que la région a récemment opéré des coupes significatives dans les finances de la culture.

Les écologistes réclament « toute la transparence » sur le dossier et « le remboursement de ces sommes indécentes en période de crise et alors même que l'exécutif mène une politique d'austérité en matière de subventions au monde associatif et d'aides aux personnes précaires ».

Contacté par l'AFP, la présidence de la région a expliqué que ces repas baptisés « dîner des sommets », visent à mettre « en relation des personnalités issues de tous les horizons : culturel, économique, sportif, associatif, économie sociale et solidaire... » pour « créer dans notre Région de grandes synergies entre les acteurs » pour son développement.

Ces dîners sont voués à se tenir deux ou trois fois par an. Une première édition s'était tenue en mars à l'institut Bocuse près de Lyon.