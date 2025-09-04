Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Cryptomonnaies : sept suspects arrêtés après l’enlèvement d’un jeune Suisse dans la Drôme

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été libéré dimanche près de la gare Valence TGV après plusieurs jours de captivité. Sept suspects, arrêtés dans la Drôme, sont soupçonnés d’être impliqués dans ce possible « cryptorapt ». Cette affaire s’ajoute à une série d’enlèvements récents visant des proches d’influenceurs et d’entrepreneurs du secteur des monnaies numériques.

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

