Faits diversil y a 25 minutes
Cryptomonnaies : sept suspects arrêtés après l’enlèvement d’un jeune Suisse dans la Drôme
Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été libéré dimanche près de la gare Valence TGV après plusieurs jours de captivité. Sept suspects, arrêtés dans la Drôme, sont soupçonnés d’être impliqués dans ce possible « cryptorapt ». Cette affaire s’ajoute à une série d’enlèvements récents visant des proches d’influenceurs et d’entrepreneurs du secteur des monnaies numériques.
Vu sur: 20 minutes