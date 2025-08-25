Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Politiqueil y a 16 minutes
Le président du Crif, Yonathan Arfi, s'exprime lors du dîner du Crif du 3 juillet 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
Le président du Crif, Yonathan Arfi, s'exprime lors du dîner du Crif du 3 juillet 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) © AFP or licensors
Lutte contre l'antisémitisme

Crise diplomatique : le président du Crif, Yonathan Arfi, appelle à ne pas sacrifier la relation France-Israël pour "de vaines polémiques"

Alors que les tensions entre Paris et Tel-Aviv se sont encore accentuées — Benjamin Netanyahu reprochant à Emmanuel Macron d’attiser la haine antisémite —, le président du Crif a réagi mercredi. Il a souligné que « la lutte contre l’antisémitisme est une cause trop fondamentale pour être transformée en sujet de discorde diplomatique ».

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Crise diplomatique : le président du Crif, Yonathan Arfi, appelle à ne pas sacrifier la relation France-Israël pour "de vaines polémiques"

Vu sur: France24

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

France