Lutte contre l'antisémitisme

Crise diplomatique : le président du Crif, Yonathan Arfi, appelle à ne pas sacrifier la relation France-Israël pour "de vaines polémiques"

Alors que les tensions entre Paris et Tel-Aviv se sont encore accentuées — Benjamin Netanyahu reprochant à Emmanuel Macron d’attiser la haine antisémite —, le président du Crif a réagi mercredi. Il a souligné que « la lutte contre l’antisémitisme est une cause trop fondamentale pour être transformée en sujet de discorde diplomatique ».