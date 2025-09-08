Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Justiceil y a 1 heures
Le Crédit Agricole et la Société Générale.
Le Crédit Agricole et la Société Générale. © DAMIEN MEYER / AFP
Scandale financier

Le Crédit Agricole solde son contentieux dans l’affaire « CumCum » en payant 88 millions d’euros

Le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Cacib), la banque de financement et d’investissement du groupe, a accepté de verser 88 millions d’euros pour mettre un terme à des poursuites dans le cadre du stratagème fiscal dit « CumCum ». L’accord, signé vendredi avec le Parquet national financier (PNF) sous la forme d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), a été présenté lundi 8 septembre au tribunal de Paris et doit être validé par son président. Cette procédure permet à l’établissement d’éviter un procès pénal en échange du règlement d’une lourde amende et d’un engagement à renforcer ses dispositifs de contrôle.

Vu sur: FranceInfo

