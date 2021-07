Covid-19 : la France demande des tests de moins de 24 heures depuis plusieurs pays européens

Un test de moins de 24h est désormais demandé pour les personnes revenant de certains pays.

Attention, si vous êtes actuellement en voyage à l'étranger ou prévoyez de partir prochainement : les règles pour le retour en France depuis plusieurs pays européens vont changer. A partir de ce dimanche 18 juillet à minuit, la France va imposer des tests du Covid-19 de moins de 24 heures (et non 48 ou 72h comme c'est le cas actuellement en fonction des pays) à l'entrée sur son territoire pour les personnes en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas.

Cette mesure, annoncée ce samedi par les services du Premier ministre, vise à limiter la propagation du variant Delta.

Matignon confirme par ailleurs l'élargissement de la liste des pays "rouges" à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l'Indonésie : pour se rendre dans ces pays, où le virus circule fortement, il est nécessaire de disposer de motifs impérieux.

Le communiqué de Matignon ne contient pas que des mauvaises nouvelles. Il précise aussi que "dans le même temps, et parce que les vaccins sont efficaces contre le virus, et notamment son variant Delta, les contraintes pesant sur les voyageurs bénéficiant d'un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen) seront levées à compter de ce samedi 17 juillet, quel que soit le pays de provenance", poursuit Matignon. Les personnes provenant de pays à risque n'auront donc plus besoin de se placer en quarantaine à leur retour.

