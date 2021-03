Covid-19 : l'Union européenne devrait être en capacité de pouvoir vacciner tous les Européens d'ici la fin de l'été, selon Thierry Breton

Thierry Breton estime que l'Union européenne devrait être en mesure de pouvoir vacciner tous les Européens d'ici la fin de l'été grâce aux efforts dans la production des doses.

L'Union européenne devrait être en mesure de vacciner tous les citoyens européens contre la Covid-19 "d'ici la fin de l'été", selon des déclarations ce jeudi 4 mars à Rome du commissaire au Marché intérieur Thierry Breton, chargé des aspects industriels de la fabrication des vaccins.

Thierry Breton s’est exprimé lors d'une conférence de presse commune avec le ministre italien du Développement économique Giancarlo Giorgetti :

"La situation sur les vaccins est rassurante. C'est un défi énorme et pourtant nous avons réagi avec une grande rapidité. J'ai extrêmement confiance dans la capacité de l'Europe à livrer les vaccins plus rapidement, et je pense que d'ici la fin de l'été nous pourrons vacciner tous les citoyens européens".

Il s’est également confié sur le dossier de la production des vaccins :

"D'ici la fin de l'année, l'Europe sera en mesure de produire 2-3 milliards de vaccins par an. L'Europe est le premier continent pour la production de vaccins, viennent ensuite les Etats-Unis avec deux milliards (...) Entre l'UE et les Etats-Unis, on pourra compter sur 5 milliards de vaccins par an pour le monde entier".

Ces déclarations interviennent alors que le Premier ministre italien Mario Draghi a demandé mercredi soir à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, un "coup d'accélérateur" de la réponse européenne à la pandémie, "surtout concernant les vaccins".

Les retards de livraisons des vaccins contre la Covid-19, dont l'achat a été mutualisé et organisé au niveau européen par la Commission européenne, font l'objet de vives critiques.