L'Agence européenne des médicaments (EMA) se dit « fermement convaincue » des bénéfices du vaccin AstraZeneca, selon des précisions de la directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, lors d'une visioconférence en ce mardi 16 mars :

« Nous sommes toujours fermement convaincus que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d'hospitalisation et de décès, l'emportent sur le risque de ces effets secondaires », a souligné la directrice exécutive de l'EMA Emer Cooke lors d'une visioconférence.

Emer Cooke, la directrice de l'Agence européenne des médicaments s’est exprimée ce mardi lors d’une conférence de presse sur les liens entre l'injection du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 et les cas de thrombose détectés en Europe.

Selon Emer Cooke, « les bénéfices du vaccin d'AstraZeneca dépassent de loin les risques . (…) L'enquête est en cours et nous restons convaincus que les avantages apportés par le vaccin AstraZeneca dépassent de loin les risques que représente ce vaccin. (…) Nous avons un comité d'évaluation et de pharmacovigilance qui a produit des résultats préliminaires concernant les cas de thrombose et les caillots de sang des personnes vaccinées. (…) Nous prenons la situation actuelle très au sérieux. Nous évaluons tout effet secondaire rare (…) Une situation comme celle-ci n'est pas inattendue quand on vaccine des millions de personnes. Il est inévitable d'avoir des incidents rares et des effets secondaires néfastes. Notre rôle est d'évaluer pour voir si ces incidents sont des effets secondaires ou une coïncidence ».

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait été vacciné contre la Covid-19 avec une première dose d'AstraZeneca en février dernier.