Coupe du monde 2022 : Gérald Darmanin va se rendre au Qatar pour assister à la cérémonie d’ouverture

Gérald Darmanin va se rendre au Qatar pour assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde ce dimanche.

Le ministre de l'Intérieur sera présent dimanche pour l'ouverture de la compétition et afin de représenter la France lors de la cérémonie. Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne fera le déplacement qu'en cas de qualification des Bleus en demi-finale.

« A la demande du président de la République, Gérald Darmanin représentera le gouvernement français à la cérémonie d'ouverture. Le ministre assistera ainsi à l'ouverture du dernier événement sportif de grande ampleur avant la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques que la France organisera respectivement en 2023 et 2024 », a déclaré l’entourage du ministre de l’Intérieur.

Gérald Darmanin rendra à cette occasion visite aux policiers et aux gendarmes français déployés sur place afin de contribuer à assurer la sécurité de ce grand rendez-vous du sport mondial.

Emmanuel Macron a précisé qu'il se rendrait au Qatar pour soutenir l'équipe de France uniquement en cas de qualification des Bleus en demi-finale.

La ministre des Sports Amélia Oudéa-Castera a de son côté indiqué qu'elle irait probablement soutenir les Bleus au Qatar s'ils se qualifient en quarts de finale.

Le Danemark, le pays qui s'est montré parmi les plus hostiles à l'organisation de la Coupe du monde au Qatar, a fait savoir qu'aucun membre de son gouvernement ne serait présent pour la cérémonie d'ouverture, ni d'ambassadeur.

Sur la question du boycott, Emmanuel Macron s'est exprimé jeudi contre cette attitude, estimant qu'il ne fallait « pas politiser le sport ».