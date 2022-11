COP27 : un accord a été trouvé sur les dégâts climatiques subis par les pays pauvres

Un accord a été trouvé au sein de la COP27 pour les dégâts déjà subis par les pays les plus pauvres et qui sont en première ligne face au changement climatique.

Un accord a été trouvé samedi sur la question des dégâts climatiques subis par les pays pauvres. Un fonds spécifique dédié à ces « pertes et dommages » va être créé en 2023.

Réunis à Charm el-Cheikh en Egypte, les membres de la 27e conférence des parties (COP27) devaient trouver un point d'entente sur la ligne de conduite à adopter pour le climat et l'environnement. Alors qu’un échec des discussions se profilait, un accord a finalement été trouvé concernant les dégâts déjà subis par les pays les plus pauvres et qui sont en première ligne face au changement climatique.

Une source européenne a indiqué ce samedi auprès de l'AFP qu'un fonds spécifique sera dédié à ces « pertes et dommages » pour les pays pauvres. Il aura pour fonction de diriger les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables. Le montant de ce fonds n'a pas encore été précisé.

Les « pertes et dommages » concernent par exemple les effets néfastes de la montée des eaux ou des puissants orages et tempêtes, des aléas météorologiques que les scientifiques estiment être des conséquences directes du changement climatique.

Les difficultés pour les négociations concernaient la liste des bénéficiaires de ce fonds.

Certains membres demandaient notamment à ce que soit revue la ligne de démarcation entre le Nord et le Sud, afin de permettre à ce que de nouveaux pays puissent bénéficier des moyens financiers.

L'objectif d'une sortie progressive des centrales à charbon - acquis de Glasgow l'an dernier - a été réaffirmé, mais avec désormais un appel à accélérer le développement des énergies renouvelables au cours de cette décennie.

L'une des ambitions phares de cette nouvelle conférence résidait dans l'adoption de nouvelles mesures pour maintenir l’objectif de la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C à l'horizon 2050. Le document publié ce samedi ne fait que réaffirmer ce but.