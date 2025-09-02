Surenchère de dépenses

Le contre-budget proposé par les socialistes mise sur les hausses d'impôts et ne convainc pas les économistes

Budget 2026 : le PS mise sur l’impôt et inquiète les économistes Alors que François Bayrou s’apprête à défendre devant l’Assemblée un plan de réduction du déficit de 43,8 milliards d’euros, le Parti socialiste a présenté ce week-end, à l’occasion de son université d’été, une contre-proposition jugée « irréaliste » par de nombreux experts.