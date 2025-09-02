Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Economieil y a 2 heures
Olivier Faure a été réélu à la tête du PS.
Olivier Faure a été réélu à la tête du PS. © LUDOVIC MARIN / AFP
Surenchère de dépenses

Le contre-budget proposé par les socialistes mise sur les hausses d'impôts et ne convainc pas les économistes

Budget 2026 : le PS mise sur l’impôt et inquiète les économistes Alors que François Bayrou s’apprête à défendre devant l’Assemblée un plan de réduction du déficit de 43,8 milliards d’euros, le Parti socialiste a présenté ce week-end, à l’occasion de son université d’été, une contre-proposition jugée « irréaliste » par de nombreux experts.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Le contre-budget proposé par les socialistes mise sur les hausses d'impôts et ne convainc pas les économistes

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Politique