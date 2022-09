Conseil national de la refondation : les principales associations d'élus n'y participeront pas

L'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Régions de France ont décidé de ne pas participer au lancement du Conseil national de la refondation.

L'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Régions de France, réunis sous la bannière commune de Territoires Unis, ont décidé lors d'une réunion ce vendredi 2 septembre de ne pas participer au lancement du Conseil national de la refondation (CNR), selon des informations de RTL et de France Info.

« Le cadre du CNR qui nous est proposé ne nous semble pas approprié pour évoquer les enjeux relevant des compétences de nos collectivités », ont précisé François Sauvadet, président de Départements de France, Carole Delga, présidente de Régions de France, et David Lisnard, président de l’Association des maires de France dans un communiqué de presse commun.

Selon eux, « les collectivités territoriales sont confrontées à des enjeux majeurs qui menacent la continuité des services publics locaux et l’investissement public. (…) C’est par un dialogue dédié et direct entre les représentants des collectivités, l’exécutif et le Parlement, que doivent être abordées ces questions qui touchent au quotidien des Français et engagent l’avenir du pays ».

François Sauvadet, Carole Delga et David Lisnard souhaitent « approfondir le dialogue déjà engagé avec le gouvernement d’Elisabeth Borne depuis sa nomination. Sans préjuger de son utilité, la configuration de cette réunion du CNR ne permettra pas un tel travail ».

Le Conseil national de la refondation sera lancé par Emmanuel Macron le 8 septembre à Marcoussis. Toutes les oppositions ont déjà annoncé qu'elles n'y prendront pas part.

Le Haut-Commissaire au Plan, François Bayrou, s’est vu confier par Emmanuel Macron la coordination du Conseil national de la refondation.

L’ancien Premier ministre Edouard Philippe, retenu au Québec, ne sera pas présent au lancement de cette instance le 8 septembre prochain.