Conseil national de la refondation : Emmanuel Macron ouvre les chantiers sur l'école et la santé et lance un site internet

Dans une vidéo enregistrée à l'Elysée et diffusée ce lundi 3 octobre sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron apparaît debout, vêtu d'un col roulé gris, une tenue conforme aux recommandations du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, pour se protéger du froid sans trop augmenter le chauffage.

Emmanuel Macron annonce notamment l'ouverture d'une consultation en ligne, accessible via le site conseil-refondation.fr :

« Rendez-vous dès maintenant sur cette plateforme, (...) participez-y ».

Le président de la République a aussi dévoilé qu'« il y aura, dès les prochains jours, deux immenses chantiers nationaux qui seront lancés partout sur le terrain et de manière très concrète (...), sur l'école et sur la santé. Et là, ça n'est pas de la consultation, ça n'est pas du débat, c'est de l'action ».

Selon Emmanuel Macron, « dès le début de l'année prochaine, il y aura (...) du changement à l'échelle humaine ».

Parmi les mesures envisagées figure la possibilité de donner davantage de liberté pédagogique aux établissements scolaires ou bien encore plus de simplifications de certains processus médicaux et une adaptation aux réalités locales.

A la fin de cette vidéo, Emmanuel Macron confirme sa volonté de réformer : « Nous pouvons changer les vies si nous décidons de le faire. Je serai à vos côtés, envers et contre tous les blocages ».