Best-Of du 11 au 17 octobre

Géopolitiqueil y a 3 heures
Une femme marche au mémorial de guerre de la colline Poklonnaïa à Moscou, près du bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou. (Image d'illustration)
Une femme marche au mémorial de guerre de la colline Poklonnaïa à Moscou, près du bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou. (Image d'illustration) © ALEXANDER NEMENOV / AFP
Pravda 2.0

Comment la Russie manipule l’opinion en ligne en temps réel : plongée dans les rouages de la désinformation numérique

Selon un rapport du Google Threat Intelligence Group, les réseaux d’influence pro-russes exploitent de plus en plus rapidement les incidents géopolitiques pour diffuser leurs narratifs manipulatoires. L’incursion de drones russes en Pologne, en septembre dernier, illustre la manière dont la propagande du Kremlin s’adapte en quelques heures à l’actualité pour intoxiquer les opinions publiques européennes.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

Vu sur: Les Echos

