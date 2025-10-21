Pravda 2.0

Comment la Russie manipule l’opinion en ligne en temps réel : plongée dans les rouages de la désinformation numérique

Selon un rapport du Google Threat Intelligence Group, les réseaux d’influence pro-russes exploitent de plus en plus rapidement les incidents géopolitiques pour diffuser leurs narratifs manipulatoires. L’incursion de drones russes en Pologne, en septembre dernier, illustre la manière dont la propagande du Kremlin s’adapte en quelques heures à l’actualité pour intoxiquer les opinions publiques européennes.