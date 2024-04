Colère des agriculteurs : Gabriel Attal a présenté 14 nouvelles mesures pour tenter d’apaiser la crise

Le Premier ministre a dévoilé de nouvelles mesures pour venir en aide aux agriculteurs.

Afin de tenter de tourner la page de la crise agricole, Gabriel Attal a présenté, ce samedi 27 avril, un nouveau paquet de mesures avec 14 engagements supplémentaires, selon des informations de France Info. L’objectif de ces « 14 avancées » vise à préserver la souveraineté alimentaire de la France, améliorer le revenu des agriculteurs, les protéger de la concurrence déloyale et assurer le renouvellement des générations.

Dans le cadre des mesures, sur la question de la ressource en eau, le gouvernement a ciblé 100 projets hydrauliques de stockage, d’irrigation et de remise en état d’ouvrages existants, pour lesquels les travaux vont pouvoir « s’accélérer ». Ces projets ont été identifiés dans une liste de 300 infrastructures réparties sur l’ensemble du territoire. Ils pourront bénéficier de financements privés et de l’appui des agences de l’eau et des Régions.

Gabriel Attal a fait ces annonces lors d'une visite à Pirou dans la Manche. Une nouvelle « phase » s'ouvre selon les syndicats agricoles majoritaires, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs. Ils promettent d'être d'une « extrême vigilance » pour surveiller la concrétisation de ces mesures et le futur vote d'une nouvelle loi agricole.

Parmi les autres mesures, la version définitive du plan Ecophyto de réduction des pesticides sera publiée d'ici « début mai » avec l'indicateur européen, au lieu du français utilisé jusqu'à présent.

Le gouvernement souhaite aussi formaliser un principe de « pas d'interdiction sans solution » afin d’accompagner les agriculteurs qui « veulent sortir » des produits phytosanitaires.

Pour la trésorerie des agriculteurs, la banque publique d'investissement BPIfrance apportera de nouveaux financements d'au moins 100 millions d'euros sous forme de prêts de trésorerie personnels (jusqu'à 75 000 euros) ou de garanties pour les prêts des banques privées (jusqu'à 200 000 euros).

Le gouvernement souhaite « protéger contre la concurrence déloyale et renforcer la compétitivité de nos exploitations agricoles grâce à une baisse de la taxe sur le foncier non bâti ».

La réforme des retraites agricoles s'appliquera « dès 2026 » sur les 25 meilleures années de carrière.

Le gouvernement souhaite lancer un plan « d'accompagnement » pour les agriculteurs de départements particulièrement touchés par la sécheresse, le gel ou les inondations. Il sera doté de 50 millions d'euros pour des projets d'adaptation au changement climatique et d'évolution des filières locales. Ces fonds seront destinés dans un premier temps à trois départements : les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault.

Le gouvernement va aussi octroyer une aide de « 90 millions d'euros » à l'agriculture biologique, « selon des modalités concertées avec les exploitants ».

Emmanuel Macron pourrait rencontrer des représentants des syndicats agricoles dans les mois à venir après la mise en application des nombreuses mesures déployées par l'éxécutif afin de venir en aide aux agriculteurs.