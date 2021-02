Classement mondial des villes les plus sûres : des résultats alarmants pour la France

classement mondial des villes les plus sûres au monde Paris insécurité voyageurs

Numbeo vient de publier le nouveau classement des grandes villes les plus sûres du monde. Basé à partir des avis des voyageurs sur les trois dernières années, il attribue à chaque ville un indice de sécurité entre 0 et 100%. Les villes françaises se placent dans la seconde moitié du classement. On trouve aux premiers rangs du classement les villes d'Abou Dabi et Doha.

Selon les nouveaux chiffres communiqués par Numbeo et d’après des informations du Figaro, les villes des pays du Golfe, Abou Dabi et Doha se retrouvent dans les premières places du classement. Trois agglomérations suisses sont dans le Top 20 des agglomérations les plus sûres.

Les dix villes les plus mal classées se trouvent en Afrique et en Amérique latine. Caracas est en dernière poisition avec à peine 15% et quatre villes d'Afrique du Sud sont parmi les plus mal classées (Durban, Johannesburg, Pretoria et Pietermaritzburg).

Abou Dabi, Doha, Taipei, Québec et Zurich arrivent aux cinq premières places du classement mondial des villes les plus sûres.

Sur les 10 villes françaises présentes, seule Nice se positionne avant la 200e place, avec un indice de sécurité proche des 60%. La ville connaît une progression de plus de dix points en comparaison à son dernier classement où elle avait été référencée, en janvier 2015, à un score de seulement 48%. Bordeaux obtient 56,5%. La ville de Lyon récolte son plus mauvais score depuis 2014 et n'intègre même pas le top 300. L’indice de sécurité de Paris n’est également pas bon avec la 312ème place et un indice de sécurité de 46,8%. Montpellier et Marseille ferment la marche avec la 353e et 354e place sur 431 villes listées.

Dans le cadre de la moyenne de l’indice de sécurité pour les pays ayant au moins quatre villes présentes dans le classement mondial, la France se classe en 22eme position avec 49,6%.

Ces indicateurs et ces données pourraient donc être inquiétants en cette année 2021 pour le secteur du tourisme, déjà fortement impacté par la crise du Covid-19.