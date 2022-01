Brigitte Macron était invitée sur le plateau du JT de 13H de TF1 pour le lancement de l’opération Pièces Jaunes. Elle s'est confiée sur le climat de violence et de haine.

Invitée sur le plateau du journal de 13 Heures de TF1 à l’occasion du début de l’opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron s’est exprimée sur plusieurs sujets d’actualité. Elle a notamment été interrogée à propos de l’agression dimanche du député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Claireaux, par des manifestants hostiles au passe vaccinal :

« Je crains la violence, je crains la haine, je crains aussi cette espèce de crescendo permanent, on va de plus en plus loin. Pourquoi s’en prendre de cette manière aux élus, avec autant de violence, où est la limite ? »

Brigitte Macron a évoqué la candidature d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2022 :

« Il en a envie, mais il n’a pas pris sa décision. Comme vous, j’attends sa décision. On parle. On parle énormément. Mais en aucune manière je n’essaie de l’influencer, de convaincre, de persuader. Parce que c’est l’histoire entre les Français et un homme ou une femme, je n’ai pas à intervenir. Je me l’interdis. (…) Quand on est marié à un homme comme Emmanuel Macron, chaque jour a son lot de surprises. Je suis dans le présent ».

Interrogée sur la déclaration d’Emmanuel Macron sur son envie « d’emmerder » les non-vaccinés, Brigitte Macron a cité Rabelais et évoqué la situation critique dans les hôpitaux :

« J’ai fait étudier Rabelais, qui avait aussi un langage fleuri. Je regarde toujours ce qu’il y a derrière cette phrase. Et derrière, c’est la situation actuelle à l’hôpital. Ils vont tenir, il faut qu’ils tiennent, et on n’a pas d’autres moyens ».

Brigitte Macron a aussi été interrogée sur la théorie complotiste qui affirme qu’elle serait un homme. Brigitte Macron a détaillé la difficulté de lutter judiciairement contre de telles attaques, même pour l’épouse d’un président.

Pour déposer une plainte, « il faut les captures d’écran, l’intégralité des propos rapportés, c’est un peu long. Il y a ceux qui émettent, ceux qui relaient, ceux qui hébergent, il faut ratisser large. J’ai mis cinq jours et demi avec des avocats rompus à l’exercice. Imaginez-vous si ça arrive [à d’autres] personnes, comment font-elles ? »

Brigitte Macron était invitée sur TF1 le jour du lancement de l'opération Pièces Jaunes de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France qu'elle préside depuis 2017, succédant à Bernadette Chirac. Brigitte Macron a aussi souhaité pour les soignants une hausse des rémunérations mais aussi des aides au logement.