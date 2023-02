BFMTV : Rachid M'Barki a été mis à l’écart de l’antenne après des soupçons d'ingérence étrangère

Rachid M’Barki n’est plus apparu à l’antenne depuis la mi-janvier.

BFMTV a lancé une enquête interne pour comprendre l’origine de certains contenus diffusés sur son antenne dans des circonstances troubles, selon des informations du site Politico. Rachid M’Barki, présentateur du journal de la nuit, est au centre de ces interrogations. Des images et des propos n'ayant pas suivi les circuits de validation habituels auraient en effet été diffusés pendant le journal, diffusé à partir de minuit.

Plusieurs opérations d’influence, à l’origine encore non confirmée, pourraient être à l'origine de ces informations. Rachid M’Barki, qui n’est plus apparu à l’antenne depuis la mi-janvier, aurait été mis en dispense d'activité à la suite de l'ouverture d'une enquête interne, selon les informations fournies à Politico par un membre de la direction du groupe.

Contacté par Politico, Rachid M’Barki a reconnu avoir "utilisé des infos qui venaient d’informateurs et qui n’ont pas forcément suivi le cursus habituel de la rédaction". Mais selon lui, "elles étaient toutes réelles et vérifiées, je fais mon métier… Je n’écarte rien, peut-être que je me suis fait avoir, je n’avais pas l’impression que c’était le cas ou que je participais à une opération de je ne sais quoi sinon je ne l’aurais pas fait".

Au centre des interrogations figure un sujet sur un forum économique entre le Maroc et l’Espagne organisé en juin. L’enquête doit déterminer "si ce contenu était sous une influence quelconque" et si des images diffusées à l’antenne "venaient de l’extérieur".

En lançant le sujet, selon un extrait encore visible sur les réseaux sociaux, Rachid M’Barki indique que ce forum a été "rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis la reconnaissance par l’Espagne du Sahara marocain".

Cette expression désigne le Sahara occidental, région contrôlée en grande partie par le Maroc mais revendiquée par le Front Polisario soutenu par l’Algérie. Cette question est source de tensions entre Rabat et Alger.

BFMTV assure qu'elle prendra "toutes les mesures à la fois juridiques, judiciaires, individuelles et d’organisation si nécessaire, selon les résultats de cette enquête".