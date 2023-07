Béziers: l’homme que Robert Ménard refusait de marier a été expulsé vers l’Algérie

Ce jeudi matin à 9 heures, le ressortissant algérien que le maire de Béziers avait refusé de marier a été expulsé vers l’Algérie, indique une source proche du dossier au Figaro, confirmant l’information de France Bleu.

Le maire de Béziers avait refusé de marier cet homme, faisant l’objet d’une OQTF et déjà connu de la police pour «vol avec recel et agression.»

Ce matelot, âgé de 23 ans, était sur le territoire français depuis ses 16 ans en situation irrégulière. Il était visé par une obligation de quitter le territoire (OQTF) depuis le 26 août 2022. Il avait été placé en zone de rétention administrative à Sète lundi.

«Défavorablement connu des services de police et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis août 2022, l'individu a été placé au centre de rétention administrative de Sète le lundi 17 juillet 2023 à la demande du préfet de l'Hérault», a de son côté rappelé Hugues Moutouh, le préfet dans un communiqué, avant d’ajouter: «Conformément à la loi, les étrangers dépourvus de titre de séjour n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire national. En l'absence de retour volontaire, il est procédé à leur expulsion.»

Début juillet, Robert Ménard avait refusé de le marier, malgré le feu vert donné à cette union par le parquet de la ville, après examen des auditions séparées des deux époux réalisées par l'officier d'Etat civil de la municipalité. Il s’en expliquait au Figaro : «Il veut épouser une Française de six ans de plus que lui, déjà mère de trois enfants: ça sent le mariage blanc à plein nez!» L’édile avait par ailleurs fait savoir qu’il était «connu des services de police pour vol avec recel et agression.» Quant à la future épouse, elle «ne travaille pas et vit des aides sociales».