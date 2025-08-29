Faits diversil y a 31 minutes
Signal faible
Belgique : Enquêtes sous pression après la défaillance de dizaines de traceurs GPS
Depuis la mi-août, des pannes touchent une partie des balises GPS installées sur des véhicules dans le cadre d’enquêtes sensibles. Le matériel, acheté à bas prix en Chine, arrive en fin de vie. Si la police fédérale assure que les opérations ne sont pas compromises, cette défaillance révèle la fragilité d’outils devenus centraux dans la lutte contre la criminalité.
Vu sur: RTBF