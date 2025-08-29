Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Police Belge. (Image d'illustration)
Belgique : Enquêtes sous pression après la défaillance de dizaines de traceurs GPS

Depuis la mi-août, des pannes touchent une partie des balises GPS installées sur des véhicules dans le cadre d’enquêtes sensibles. Le matériel, acheté à bas prix en Chine, arrive en fin de vie. Si la police fédérale assure que les opérations ne sont pas compromises, cette défaillance révèle la fragilité d’outils devenus centraux dans la lutte contre la criminalité.

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

