« Au nom d'Allah, je vais la buter » : une enseignante de Villeneuve-la-Garenne a décidé de porter plainte après des menaces de mort

Des lycéens devant un établissement scolaire à Paris.

Après la démission du proviseur du lycée Maurice Ravel suite à un conflit avec une élève pour le port d’une tenue religieuse, une enseignante a été menacée de mort à Villeneuve-la-Garenne par une lycéenne. La jeune adolescente a depuis été expulsée de l’établissement.

Les menaces de mort à l’encontre du corps enseignant ou au sein de l’Education nationale se multiplient et sont de plus en plus évoquées dans les médias, loin de la tendance générale à l’omerta et au phénomène « pas de vague » qui régnait ces dernières années et qui isolait les enseignants face à la menace et au danger comme l'a démontré le destin tragique de Samuel Paty, tué lors d'un attentat à Conflans-Sainte-Honorine.

D’après des révélations du Figaro, une enseignante d’un établissement scolaire à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine a décidé de porter plainte après avoir été menacée de mort par une élève.

Le premier incident dans ce dossier se serait déroulé le 7 mars, au lycée Michel-Ange. Après un désaccord entre une élève et l’enseignante, le ton serait monté. Des menaces et des insultes ont été proférées, selon la rédaction du Figaro :

« Au nom du suprême Allah, elle a un ego surdimensionné », « elle me fait chier », « grosse chienne » ou bien encore « au nom d'Allah je vais la buter ».

Suite à ce comportement et cette menace de mort, l’élève a été exclue définitivement de l’établissement.

La rédaction du Figaro révèle que le frère de l’adolescente s’est présenté à l’accueil du lycée Michel-Ange mercredi afin d’avoir des explications sur l’exclusion de sa sœur.

Se sentant menacée, l’enseignante a décidé de porter plainte au commissariat de Villeneuve-la-Garenne afin de porter plainte pour les menacées proférées au début du mois par la jeune fille. D’après Le Figaro, l’adolescente n’a pas encore été interpellée pour être entendue par les enquêteurs.

Après les menaces d’attentats via les espaces numériques de travail, la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet a annoncé la fermeture de ces espaces et a annoncé la création en septembre prochain d'une « force mobile scolaire » nationale qui pourra être envoyée dans les établissements scolaires en cas de « difficultés ».