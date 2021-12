La reprise du procès sera décalée de deux jours. Salah Abdeslam a été testé positif à la Covid-19.

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui devait reprendre le 4 janvier va être décalé d'au moins 48 heures, après le test positif au Covid-19 du principal accusé Salah Abdeslam, d’après des informations de France Inter et France Info. Le dernier survivant du commando des attentats de novembre 2015 a testé positif lundi. Son état de santé n'est pas inquiétant. Les procédures sanitaires et l'isolement obligatoire nécessitent néanmoins d’adapter et de modifier le calendrier.

Le président de la Cour d'assises spéciale de Paris Jean-Louis Péries ne va finalement pas ordonner d'expertise médicale de l'accusé le mardi 4 janvier, date prévue de la reprise du procès.

Les deux jours de débats seront reportés ultérieurement pour ne pas trop perturber le calendrier d'audience et l'audition de témoins.

La reprise du procès sera aussi conditionnée par l'état de santé des autres accusés.

Selon des informations de France Info et France Inter, plusieurs clusters sont apparus dans des prisons récemment. La prison Fleury-Mérogis, l’établissement pénitentiaire dans lequel est incarcéré Salah Abdeslam, est notamment concernée.