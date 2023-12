Assassinat de Samuel Paty : des peines de prison avec sursis et une peine aménageable ont été prononcées pour six collégiens, la famille du professeur "est déçue et en colère"

Les six jeunes collégiens qui comparaissaient devant un tribunal pour enfant de Paris pour leur implication dans l'assassinat du professeur Samuel Paty par un jeune djihadiste ont été condamnés ce vendredi.

Les six jeunes collégiens qui comparaissaient devant un tribunal pour enfant de Paris pour leur implication dans l'assassinat du professeur Samuel Paty par un jeune djihadiste ont été condamnés ce vendredi à des peines allant de 14 mois de prison avec sursis à 6 mois de prison ferme, aménagés sous bracelet électronique.

A l'époque âgés de 14 et 15 ans, ils étaient accusés d'avoir désigné, contre rémunération, Samuel Paty à son tueur, Abdoullakh Anzorov, le 16 octobre 2020. La peine la plus lourde, deux ans de prison dont six mois ferme aménagés sous bracelet électronique, a été prononcée à l'encontre de l'ex-collégien abordé par l'assaillant et qui a désigné Samuel Paty à son bourreau.

L'adolescente, âgée de 13 ans au moment des faits, qui avait, à tort, soutenu que Samuel Paty avait demandé aux élèves musulmans de la classe de se signaler et de sortir de la classe avant de montrer les caricatures de Mahomet, a été condamnée à 18 mois de sursis probatoire pour dénonciation calomnieuse. La jeune fille n’avait en réalité pas assisté à ce cours.

Quatre autres jeunes ont été condamnés à des peines allant de 14 mois avec sursis probatoire (avec une série d'obligations, de suivre un enseignement ou une formation et d'être suivi par des professionnels de l'enfance) à 18 mois avec sursis probatoire.

« La famille de Samuel Paty est déçue et en colère. La famille de Samuel Paty attendait un signal fort, une réponse à la hauteur des faits. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas », a confié, ce samedi sur France Info, Virginie Leroy, l’avocate de la famille de l'enseignant poignardé et décapité en octobre 2020 près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine par un djihadiste.

Le procès de huit personnes majeures accusées d'être impliquées dans l'assassinat Samuel Paty se tiendra fin 2024 devant la cour d'assises spéciale de Paris.