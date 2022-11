Anne Hidalgo décide finalement d’augmenter la taxe foncière à Paris

Anne Hidalgo a décidé d'augmenter de 7 points la taxe foncière à Paris.

Alors que la situation budgétaire est délicate, Anne Hidalgo a décidé d'augmenter de 7 points la taxe foncière. Avec ce choix, la maire de Paris renonce, au grand dam des Parisiens, à sa promesse de campagne de ne pas augmenter les impôts.

Le taux de la taxe foncière passera donc de 13,5% à 20,5% en 2023, sauf pour les propriétaires qui s'engageront dans la rénovation thermique de leur appartement et ceux « rencontrant des difficultés économiques » et les titulaires d'allocations de solidarité (Aspa, ASI, AAH), selon les précisions d’Anne Hidalgo dans un courrier à ses administrés.

Ces deux catégories de Parisiens bénéficieront d'une exonération totale. Pour les autres, un propriétaire d'un 50m² verra sa taxe foncière passer de 438 à 665 euros en moyenne, et celui d'un 75m² de 576 à 874 euros, selon les chiffres communiqués par la Ville et d’après des informations du Figaro.

La taxe foncière « est aujourd'hui à Paris la plus basse de France à 13,5% contre 41,61% en moyenne dans les grandes villes françaises, et elle n'a pas augmenté depuis 2011 », a précisé Anne Hidalgo.

Paris ne compte que 32% de propriétaires, un pourcentage bien inférieur à celui des autres villes, a souligné le premier adjoint Emmanuel Grégoire lors d'un point presse. Il a reconnu que cette hausse constituait « un effort très important » pour les contribuables concernés :

« On avait dit, pendant la campagne (des municipales en 2020), que nous n'augmenterions pas les impôts mais il s'est passé depuis beaucoup de choses : la crise du Covid, la crise ukrainienne, la crise énergétique (...), des crises systémiques qui s'inscrivent dans la durée ».

Cette hausse doit permettre de maintenir et de garantir « une haute qualité de nos services publics, de continuer à investir dans le logement, dans la transition écologique, dans l'entretien et la modernisation de notre patrimoine et de nos équipements, dans l'embellissement de nos rues et de nos jardins », a précisé Anne Hidalgo qui a cité le chiffre de 1,7 milliard d'investissements pour 2023.