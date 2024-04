Allemagne : la sortie définitive du nucléaire en 2023 a été décidée sur la base de documents falsifiés par les Verts

Annalena Baerbock et Robert Habeck lors d'un meeting politique.

La rédaction du journal allemand Cicero vient de publier une enquête sur la sortie du nucléaire en 2023 en Allemagne. Selon la rédaction de Cicero, cette décision aurait été prise sur la base de documents falsifiés par les Verts proches du ministre de l'Economie allemand Robert Habeck. Les ministères de l'Economie et de l'Environnement en Allemagne auraient étouffé en 2022 les doutes internes sur le sens de la sortie du nucléaire. Ces révélations viennent de déclencher une tempête politique en Allemagne.

Cicero se base sur la correspondance interne des deux ministères. Le ministre de l'Economie, Robert Habeck, a dû s'opposer publiquement à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires et des documents importants lui ont été cachés en interne.

Afin d'en savoir plus, Ciceron a demandé l'accès aux dossiers en vertu de la loi sur l'information environnementale et a réussi à intenter une action en justice contre le ministère de l'Économie dirigé par Robert Habeck.

Après la publication de l’article de Cicero, le groupe parlementaire de l'Union chrétienne-démocrate (CDU/CSU) exige des explications sur la sortie du nucléaire. Le groupe exige du gouvernement fédéral une transparence totale sur le processus de décision concernant cette décision majeure dans le cadre de la politique environnementale allemande.

Dans une lettre envoyée jeudi au ministre de l'Economie Robert Habeck et à la ministre de l'Environnement Steffi Lemke (deux membres des Verts), les deux vice-présidents du groupe parlementaire Jens Spahn et Steffen Bilger (tous deux membres de la CDU) écrivent qu'ils estiment que "la confiance dans les institutions de l'Etat est massivement entamée".

"Si l'expertise technique de vos services a dû céder le pas à des considérations de politique partisane, les processus et les faits présentés dans l'article sont de nature, même au-delà de la question concrète de la poursuite de l'exploitation des centrales nucléaires, à remettre fondamentalement en question la confiance des citoyens dans les institutions de l'Etat".

Jens Spahn et Steffen Bilger déplorent que les ministères n'aient pas donné suite aux demandes du Bundestag de rendre les documents publics. Les deux députés souhaitent obtenir "toutes les autres bases et procédures de décision et d'information". Les deux députés se réservent le droit de prendre des mesures supplémentaires dans le cadre du travail parlementaire afin de garantir une explication et une information complètes du Parlement et du public.

Une commission d’enquête sur la question pourrait être lancée.

En avril 2023, l'Allemagne avait définitivement abandonné le nucléaire et a fermé ses trois derniers réacteurs.