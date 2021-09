Algérie : Emmanuel Macron souhaite ouvrir le "chantier de la réparation" des Harkis

Le président français Emmanuel Macron donne une conférence de presse lors de sa visite à Alger, le 6 décembre 2017.

Selon son entourage et d'après des informations du Figaro, Emmanuel Macron estime "qu'il faut franchir un nouveau pas dans la reconnaissance au manquement qui a été fait aux Harkis mais aussi au manquement de la République française à ses propres valeurs".

Emmanuel Macron souhaite "franchir un nouveau pas" dans la "reconnaissance du manquement qui a été fait aux Harkis" par l'État français et ouvrir le "chantier de la réparation", selon des informations du Figaro auprès de la présidence française ce vendredi.

Selon cette source auprès de la rédaction du Figaro, "l'histoire des Harkis, c'est une histoire de Français et c'est l'histoire des Français; c'est dans cet état d'esprit qu'il faut aborder ce nouveau chapitre".

Ces précisions interviennent à quelques jours du 25 septembre, la journée d'hommage national aux Harkis, instaurée en 2001.

Emmanuel Macron va accueillir lundi lors d'une "réception" à l'Élysée les "porteurs de cette mémoire si particulière" et s'"adressera aux Harkis".

300 personnes, issues notamment d'associations de Harkis et "d'anciens combattants" seront également invités.

Le président prononcera un discours à cette occasion prononcera un discours et décorera un représentant harki blessé au combat, un officier français qui a organisé le rapatriement "de plusieurs centaines de Harkis en désobéissant aux ordres" et une fille de Harki "militante de l'égalité des chances et de la diversité".