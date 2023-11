Selon France Bleu Nord, le pic de la crue est attendu entre 13h et 15h pour la Liane, en particulier dans le secteur de Saint-Léonard et entre 16h et 20h pour l'Aa.

Alerte météo dans le Pas-de-Calais : les établissements scolaires d'une trentaine de communes fermés dès midi

Les autorités craignent des "débordements exceptionnels". Le Pas-de-Calais est maintenu en vigilance rouge aux crues, affirme ce mardi Météo France dans un bulletin publié à 6h. Cette vigilance est maintenue pour le fleuve Aa, dans le secteur de Saint-Omer et étendue ce mardi à la Liane, dans le secteur de Boulogne-sur-Mer. "J'ai décidé, en lien avec l'inspecteur de l'académie, de fermer les établissements scolaires situés au sein de 33 communes du bassin de la Liane à partir de midi", annonce ce mardi sur France Bleu Nord Jacques Billant, préfet du Pas-de-Calais, alors que le département est en vigilance rouge aux crues pour deux de ces cours d'eau : la Liane, dans le secteur de Boulogne-sur-Mer, et l'Aa, dans le secteur de Saint-Omer. Jacques Billant avait déjà décidé hier la fermeture des établissements scolaires dans une trentaine de communes traversées par l'Aa.