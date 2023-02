120.000 habitants en moins en dix ans : Anne Hidalgo se félicite de la « dédensification » de Paris

Au micro de France Info, Anne Hidalgo a évoqué la question de la « dédensification » de Paris.

Invitée de la matinale de France Info, Anne Hidalgo s’est félicitée de la « dédensification » de Paris. La ville a perdu plus de 120.000 habitants en dix ans, selon l'Insee. La maire de la capitale ne considère pas que cette situation soit un phénomène négatif. Selon Anne Hidalgo, c'est en réalité « une nécessité, pour qu'on puisse mieux vivre à Paris ». La maire de Paris a notamment évoqué la situation des quartiers comme Belleville, où la densité de la population est particulièrement élevée.

D’après Anne Hidalgo, « cette dédensification, on l'a construite avec le Grand Paris. Si on s'est investi dans le Grand Paris, c'est aussi pour qu'il puisse y avoir du logement pas seulement dans le centre ».

La maire de Paris estime que cette baisse du nombre d’habitants dans sa ville est un moyen d'avoir « plus de parcs, plus de jardins, plus d'air, moins de voitures, plus de nature ». Il s’agit d’une nouvelle, selon elle, qui « montre » même « l'attractivité de Paris ».

Anne Hidalgo a tenu néanmoins à nuancer ses propos :

« Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'une capitale se vide ».

La maire de Paris a notamment pointé du doigt la réalité du marché de l’immobilier et a dénoncé le logement « trop cher ».

Face à l’exode des Parisiens, Anne Hidalgo souhaite développer « 40% de logements publics permettant à des gens de classe moyenne, travailleurs, de pouvoir revenir s'installer à Paris ».