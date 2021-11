"Famille Gallicane" : des militants d'extrême droite, soutiens d'Eric Zemmour, ont été filmés en train de tirer sur des caricatures racistes

La Famille Gallicane, un groupuscule d'extrême droite et soutien d'Eric Zemmour, est pointée du doigt dans une enquête du média Street Press publiée ce mardi. Dans une forêt de l'Ouest de la France, un homme crâne rasé et vêtu d’un treillis militaire tire sur des caricatures racistes de personnes juives, musulmanes et noires. Des photographies montrent d'autres personnes armées de pistolets ou de fusils également tirer sur ces cibles. Ces images sont tirées de l'enquête de la rédaction de Street Press.