Nicolas Sarkozy quitte le palais de justice de Paris après le verdict de son procès pour financement illégal de campagne, au Tribunal de Paris, le 25 septembre 2025.
© JULIEN DE ROSA / AFP
LE POINT ACTU
10 novembre 2025
Nicolas Sarkozy trouve la vie en prison "très dure", Démocrates et Républicains s'accordent sur la fin du shutdown, Emmanuel Macron revient dans l'actualité,
Mais aussi : Nicolas Sarkozy fixé aujourd'hui sur sa libération, scandale à la BBC, un colloque suspect annulé au collège de France, les arrêts de travail limités par les députés et le BHV fait le plein malgré la polémique Shein
