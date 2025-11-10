LE POINT ACTU

10 novembre 2025

Nicolas Sarkozy trouve la vie en prison "très dure", Démocrates et Républicains s'accordent sur la fin du shutdown, Emmanuel Macron revient dans l'actualité,

Mais aussi : Nicolas Sarkozy fixé aujourd'hui sur sa libération, scandale à la BBC, un colloque suspect annulé au collège de France, les arrêts de travail limités par les députés et le BHV fait le plein malgré la polémique Shein