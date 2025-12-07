POLITIQUE
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse. (Image d'illustration)

© SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

LE POINT ACTU

7 décembre 2025

Slogans contestataires, couronne tahitienne, solidarité record, militarisation sud-américaine et deal russo-américain : les cinq infos à retenir

Slogans anti-police à Lyon, Miss France couronnée à Amiens, Téléthon en hausse, bras de fer militaire Venezuela–États-Unis et rapprochement inédit Poutine–Trump–Pékin sur l’Ukraine : voici l’essentiel de l’actualité de ce dimanche matin.

3 min de lecture

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

