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Emmanuel Macron à Paris, le 27 janvier 2025
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INFLUENCE PERDUE

16 avril 2026

SOS diplomatie française à la dérive : après le camouflet libanais, qui saura sauver l’influence de la France post Macron ?

L’exclusion de la France du premier dialogue direct Israël–Liban depuis 1993 révèle l’effondrement de son influence au Proche‑Orient. Beyrouth comme Jérusalem considèrent désormais que la diplomatie française a trop longtemps ménagé le Hezbollah pour être un acteur crédible. Cette mise à l’écart interroge la capacité de la France, à l’approche de 2027, à redevenir un interlocuteur stratégique dans la région.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , Proche-Orient , Liban , Israël , France , influence , diplomatie , Hezbollah

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Ruimy

Emmanuel Ruimy est professionnel des relations institutionnelles et analyste de la vie publique.

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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce