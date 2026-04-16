INFLUENCE PERDUE
16 avril 2026
SOS diplomatie française à la dérive : après le camouflet libanais, qui saura sauver l’influence de la France post Macron ?
L’exclusion de la France du premier dialogue direct Israël–Liban depuis 1993 révèle l’effondrement de son influence au Proche‑Orient. Beyrouth comme Jérusalem considèrent désormais que la diplomatie française a trop longtemps ménagé le Hezbollah pour être un acteur crédible. Cette mise à l’écart interroge la capacité de la France, à l’approche de 2027, à redevenir un interlocuteur stratégique dans la région.
12 min de lecture
MOTS-CLESEmmanuel Macron , Proche-Orient , Liban , Israël , France , influence , diplomatie , Hezbollah
THEMATIQUESGéopolitique
Emmanuel Ruimy est professionnel des relations institutionnelles et analyste de la vie publique.
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
Populaires
Emmanuel Ruimy est professionnel des relations institutionnelles et analyste de la vie publique.
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce