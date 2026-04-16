INFLUENCE PERDUE

16 avril 2026

SOS diplomatie française à la dérive : après le camouflet libanais, qui saura sauver l’influence de la France post Macron ?

L’exclusion de la France du premier dialogue direct Israël–Liban depuis 1993 révèle l’effondrement de son influence au Proche‑Orient. Beyrouth comme Jérusalem considèrent désormais que la diplomatie française a trop longtemps ménagé le Hezbollah pour être un acteur crédible. Cette mise à l’écart interroge la capacité de la France, à l’approche de 2027, à redevenir un interlocuteur stratégique dans la région.