La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. (Image d'illustration)
12 décembre 2025
Mark Rutte met en garde l'Europe contre le risque d'une guerre digne de la Seconde Guerre Mondiale ; Jordan Bardella réaffirme sa loyauté à Marine le Pen ; Gérald Darmanin veut des peines minimales pour protéger les forces de l'ordre ; l'Indiana refuse de se plier au jeu de Donald Trump, et un studio français établit un record aux Game Awards
Mais aussi : L'Ukraine serait prête à céder le Donbass aux Russes ; Le gouvernement ne lâche pas Brandt après sa liquidation ; Donald Trump exaspéré par des sondages économiques en berne ; Le parlement de Thaïlande dissous sur fond de conflit avec le Cambodge ; Et des heurts entre militants de la cause animale et forces de l'ordre en Ariège.
