POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. (Image d'illustration)

©

La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. (Image d'illustration)

LE POINT ACTU

12 décembre 2025

Mark Rutte met en garde l'Europe contre le risque d'une guerre digne de la Seconde Guerre Mondiale ; Jordan Bardella réaffirme sa loyauté à Marine le Pen ; Gérald Darmanin veut des peines minimales pour protéger les forces de l'ordre ; l'Indiana refuse de se plier au jeu de Donald Trump, et un studio français établit un record aux Game Awards

Mais aussi : L'Ukraine serait prête à céder le Donbass aux Russes ; Le gouvernement ne lâche pas Brandt après sa liquidation ; Donald Trump exaspéré par des sondages économiques en berne ; Le parlement de Thaïlande dissous sur fond de conflit avec le Cambodge ; Et des heurts entre militants de la cause animale et forces de l'ordre en Ariège.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

le point actu

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Les pauvres paieraient plus d’impôts disent-ils… : sauf que les données de Bercy montrent que les 50% de Français les moins riches ont un taux d’imposition… négatif
2Cette sidérante interview du Commissaire européen à la stratégie industrielle et à la prospérité qui dit tout du suicide économique de l’UE
3Voilà pourquoi Elon Musk se trompe en pensant que détruire l’UE sauverait l’Europe (et ça n’a rien à voir avec le fait d’être souverainiste ou fédéraliste…)
4La guerre du RN aura bien lieu
5Pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner en 2027 : petit contre-argumentaire au conte de Noël feel good de la gauche radicale
6À quoi devra ressembler un Budget 2028 pour rattraper l’errance budgétaire dans laquelle Emmanuel Macron a plongé la France ?
7Si la course à la présidentielle est à l’image des débats parlementaires, pour les milieux d’affaires le résultat serait catastrophique