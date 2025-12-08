POLITIQUE
Des policiers devant le musée du Louvre après un cambriolage, à Paris, le 19 octobre 2025.

© DIMITAR DILKOFF / AFP

LE POINT ACTU

8 décembre 2025

Grève au Musée du Louvre; l’Europe dénonce une «menace d’interférence» face à la stratégie de sécurité américaine; Faure appelle les députés socialistes à voter "pour" le budget de la sécu... : les infos à retenir

Et aussi : Airbags Takata; L'UE durcit le ton sur l'immigration; l'économie chinoise en forme malgré la guerre commerciale voulue par Trump; "nouvelle frontière" à Gaza; gravures de Matisse volées au Brésil... Voici les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

