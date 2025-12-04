Condamnation de Christophe Gleizes en Algérie; Sébastien Lecornu annule ses rencontres avec CGT et CFDT pour se consacrer au budget; Guerre en Ukraine; Échanges entre Emmanuel Macron et Xi Jinping... : les faits marquants du jour

Cette photographie non datée, fournie par la famille Gleizes et diffusée le 30 juin 2025, montre Christophe Gleizes, journaliste sportif français de renom, dans un lieu inconnu. Condamné en Algérie pour « apologie du terrorisme », Gleizes a fait appel de sa peine de sept ans de prison le 30 juin 2025, a indiqué son avocat à l'AFP.