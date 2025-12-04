POLITIQUE
Cette photographie non datée, fournie par la famille Gleizes et diffusée le 30 juin 2025, montre Christophe Gleizes, journaliste sportif français de renom, dans un lieu inconnu. Condamné en Algérie pour « apologie du terrorisme », Gleizes a fait appel de sa peine de sept ans de prison le 30 juin 2025, a indiqué son avocat à l'AFP.

4 décembre 2025

Condamnation de Christophe Gleizes en Algérie; Sébastien Lecornu annule ses rencontres avec CGT et CFDT pour se consacrer au budget; Guerre en Ukraine; Échanges entre Emmanuel Macron et Xi Jinping... : les faits marquants du jour

Et aussi : «nouveaux OGM» dans l'UE; Christophe Gleizes reste incarcéré en Algérie, Livret A... Voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce jour

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

