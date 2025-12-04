Cette photographie non datée, fournie par la famille Gleizes et diffusée le 30 juin 2025, montre Christophe Gleizes, journaliste sportif français de renom, dans un lieu inconnu. Condamné en Algérie pour « apologie du terrorisme », Gleizes a fait appel de sa peine de sept ans de prison le 30 juin 2025, a indiqué son avocat à l'AFP.
4 décembre 2025
Condamnation de Christophe Gleizes en Algérie; Sébastien Lecornu annule ses rencontres avec CGT et CFDT pour se consacrer au budget; Guerre en Ukraine; Échanges entre Emmanuel Macron et Xi Jinping... : les faits marquants du jour
Et aussi : «nouveaux OGM» dans l'UE; Christophe Gleizes reste incarcéré en Algérie, Livret A... Voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce jour
