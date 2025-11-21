Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'exprime lors d'une conférence de presse à la COP30, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, à Belém, au Brésil, le 20 novembre 2025.
© PABLO PORCIUNCULA / AFP
LE POINT ACTU
21 novembre 2025
COP30, plan américain pour l’Ukraine, discussions du G20, menaces d’effondrement à Bordeaux et un nouveau record pour Frida Kahlo : les faits marquants du jour
Voici les cinq faits marquants à retenir en cette matinée
2 min de lecture
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.