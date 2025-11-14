La députée Sophia Chikirou lors du lancement de sa campagne politique pour les élections municipales parisiennes du 14 novembre 2025.
© THIBAUD MORITZ / AFP
14 novembre 2025
L’insoumise Sophia Chikirou se lance dans la course à la mairie de Paris, des scientifiques percent les secrets de l'ADN d'Hitler, Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky à Paris lundi : les 5 faits marquants du jour
Mais aussi : Le parquet de Marseille n’exclut « absolument pas » un assassinat d’avertissement dans l’affaire du meurtre du petit frère d’Amine Kessaci, les États-Unis annoncent une nouvelle opération militaire en Amérique latine, une attaque russe massive a visé Kiev dans la nuit.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
