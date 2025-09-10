Zone habitable : une planète rocheuse pourrait porter une atmosphère

Zone habitable

Deux études publiées dans Astrophysical Journal Letters suggèrent que TRAPPIST-1e, monde rocheux en zone habitable à 41 années-lumière, pourrait abriter une atmosphère dite secondaire, riche en molécules lourdes comme l’azote ou le méthane. L’hypothèse d’une roche nue n’est toutefois pas écartée, les premières mesures ayant été perturbées par la contamination stellaire. Quinze transits supplémentaires observés d’ici fin 2025 avec JWST doivent confirmer la présence d’une atmosphère et en estimer les gaz clés comme le CO2 et le CH4.