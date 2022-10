Zéro Covid, zéro opposition : Xi Jinping contrôle-t-il autant la Chine qu’il en a l’air ?

Le dirigeant chinois Xi Jinping maintient la politique stricte du zéro Covid pour lutter contre la pandémie.

Atlantico : Plus d'un million de criminels présumés ont été arrêtés en Chine depuis juin. Quel était l'objectif de cette de cette opération et qu’est-ce qu'il y avait derrière ?

Valérie Niquet : A la veille du congrès du Parti communiste chinois, cela a comme objectif d'arrêter toute personne qui pourrait causer des difficultés. Par ailleurs, ça rejoint toutes les campagnes dites « frapper fort » qui ont toujours existé au sein du parti et qui sont destinés à écraser toute opposition en multipliant les arrestations. Dans une telle situation les mécontentements s'expriment d'une manière voilée et d’autant plus en raison de la politique zéro COVID qui provoque beaucoup de frustrations dans la vie quotidienne.

Il est important de préciser que ça n'interdit pas les oppositions même si elles sont très limitées. Il y a quelques jours des personnes ont déployé une très grande banderole dans le cœur de Pékin pour dénoncer la politique zéro COVID. Donc on est dans un pays qui est confronté à des tensions sociales et économiques et même psychologiques on pourrait dire avec la politique zéro COVID très forte et un pouvoir qui veut imposer un contrôle de plus en plus ferme par tous les moyens. Et il a le contrôle de la presse, d'internet et l'utilisation des systèmes de points pour des livrets de conformité politique. Ça a toujours existé mais maintenant, avec les applications, c'est plus efficace.

On est dans une société qui est traversée de tensions qui ne peuvent pas s'exprimer, le pouvoir s'inquiète car il a très peur d'une évolution d’un régime de libéralisation. Mais comme on le sait des reprises en main très dures peuvent aussi déboucher sur des mouvements d'opposition plus violents ou tout du moins plus expressifs.

A quel point est-ce que le régime a des raisons de craindre des contestations ?

Il y a toujours des contestations qui émergent y compris au sein du Parti communiste puisque quand des politiques n'aboutissent pas aux résultats attendus on qu’en termes économiques les choses ne vont pas bien en Chine ça touche énormément de gens. Les migrants, les PME ont énormément de difficultés. Et depuis la fin de la révolution culturelle la politique de réforme génère en permanence des mouvements des manifestations qui sont plus ou moins contrôlées rapidement par le pouvoir. Donc la politique zéro COVID a rajouté une couche en imposant ce système de confinement et de contrôle des déplacements qui renforcent encore les contestations. Elles s'expriment souvent par des manifestations locales ou sur internet mais c'est de plus en plus difficile car il n’y a pas de mouvement politique organisé en Chine. En même temps, il faut bien voir que ce n’est pas parce qu'un régime est extrêmement contrôlé qu’il n'y a pas d'opposition en interne. Cette opposition n'est pas organisée parce que le pouvoir fait très attention à ce qu’aucune opposition ne puisse s'organiser. C'est un peu le modèle que l’on voit avec l'exemple russe. Tout le monde disait que la population russe ne s'opposait pas à la guerre en Ukraine mais on a bien vu avec la mobilisation des départs en masse.

L'absence de contestation ne signifie pas un soutien tant que les choses fonctionnent, les gens se replient sur leur vie personnelle. Mais si le parti n'est plus capable d'assurer le développement économique de tous, une meilleure situation pour les générations futures une éventuelle réduction des inégalités, les sujets de mécontentement s'amalgament et peuvent exploser et ici où là. Cela peut même être repris au sein du Parti communiste par des élites communistes elles-mêmes qui se rendent compte que la stratégie de Xi Jinping débouche sur des choses contre productives pour la Chine.

Suffisamment pour que ça puisse mettre en danger le régime de Xi Jinping où est ce que on en est encore loin ?

Je ne vous dis pas qu'il va y avoir la révolte mais simplement que dans même ce type de système politique, et on l'a vu depuis l'effondrement de l’URSS, les choses peuvent bouger. Ce sont des régimes qui sont tellement contrôlés qu’il ne faut pas grand-chose pour que ça induise des événements ou des oppositions. Rien ne va sans doute changer en Chine simplement il faut toujours garder à l'esprit que ce type de régime n'est jamais éternel et qu'il suscite les mécontentements. Sauf si l'économie repart et qu’il y a une sorte de relibéralisation de l'économie -contrairement à ce qui s'est passé dans les années précédentes- les choses peuvent continuer ainsi très longtemps.

La contestation qui existe est-elle localisée socialement où géographiquement parlant est-ce qu'il y a des foyers plus intenses de contestation à certains endroits ?

Pour le moment il y en a beaucoup moins depuis la politique de zéro COVID dans la mesure où les déplacements sont difficiles. Mais ce qui se passait auparavant assez régulièrement en Chine, il y avait plusieurs centaines de mouvements de petites manifestations à droite à gauche. Mais encore une fois je ne dis pas que ces mouvements sont le signe d'un emballement qui pourrait aboutir à une manifestation géante. Il y a toujours eu des épisodes de petites contestations locales contre des entreprises ou les autorités locales sur des questions d'environnement. En général la réponse du pouvoir est d’à la fois d'arrêter les meneurs et en même temps de répondre aux attentes.

Il y a une différence entre les autorités locales qui sont accusées de beaucoup de maux et puis les autorités centrales qui elles tentent d'apaiser la situation.

Est-ce que le maintien à l'heure actuelle du zéro COVID peut être interprété comme une volonté de contrôler la population ?

Je ne pense pas. Évidemment le pouvoir pourrait s’habituer aussi à cette idée de contrôler tous les déplacements notamment à l'étranger pour éviter que les Chinois soient trop en contact avec d'autres idées mais ça suscite aussi énormément de mécontentements. Mais là la question du zéro COVID c'est le résultat de l'aberration des choix faits par Pékin. La Chine essaie de mettre en avant le fait que son système est beaucoup plus efficace que les occidentaux pour protéger la population avec très peu de morts. Ils ont refusé de produire des vaccins américains pour montrer la supériorité des vaccins chinois. Et le taux de vaccination des personnes âgées et notamment pour une 3e vaccination est très limité. Il y a une fierté nationale de montrer les succès. Xi Jinping en 2020 déclarait que la Chine avait vaincu le COVID. Il y a eu très effectivement peu de morts mais les Chinois ne sont pas du tout immunisés puisqu'ils sont très peu en contact avec le virus et par ailleurs ils sont mal vaccinés. Donc effectivement si tout d'un coup on relâchait la politique du zéro COVID, la Chine se trouverait face à une situation où il y aurait sans doute des contaminations importantes sur une population non protégée donc des morts ou des cas graves. Ce serait visible et en termes d'image le régime ne peut pas l'accepter. On peut imaginer qu'il y ait un relâchement progressif dans la mesure où l’économie ne va pas bien encore à cause de de cette stratégie zéro COVID mais pas uniquement. On ne sait pas trop quels seront les choix qui seront faits mais pour la Chine s’ouvre et qu’il y 1 ou 2.000.000 de morts -ce qui à l'échelle de la Chine est très peu- ce serait une perte de face considérable par rapport à tout le discours et à tout ce qu'il a fait peser sur le pays depuis 2 ans et quelques.

Le congrès du parti s'ouvre en fin de semaine, est-ce qu'il faut en attendre quelque chose de particulier où est-ce que ça va juste être le couronnement ?

Xi Jinping sera prolongé dans un 3e mandat, ce qui est une exception. Ce qu'on va regarder c'est qui, au sein du comité permanent de 7 membres des bureaux politiques du Parti communiste, est nommé ; qui est censé être pro Xi Jinping, qui est censé être plus proche d'autres courants plus ouverts et plus libéraux. Il devrait y avoir 3 personnes qui seront remplacées donc c'est ce qui va être observé. Mais ça ne dit pas grand-chose même si en apparence Xi Jinping voit qu'il est entouré uniquement de gens qui sont censés être proches de lui, ça ne signifie pas que les tensions internes n'existent plus. Donc on a l'apparence de la puissance et puis derrière sans doute beaucoup de choses plus mouvantes mais qu'on a du mal à évaluer puisque c'est un régime totalement opaque.

Est-ce que vous diriez que sur le cours de ces deux mandats la puissance et la main que peut avoir Xi Jinping sur la Chine se sont-elles raffermies ou plutôt étiolées ?

Le pouvoir personnel de Xi Jinping sur l'appareil du parti s'est considérablement renforcé y compris au sein de l'armée et des services de sécurité. Sur la perception qu'on a la population qui est très contrôlée, ce n'est pas parce que le pouvoir est très puissant qu’il n’y a pas des courants qui même s'ils ne s'expriment pas ne pourraient déboucher sur du mécontentement plus important.

Par ailleurs sous les deux mandats de Xi Jinping on peut constater que les positions de la Chine et son image à l'extérieur se sont dégradées avec des sanctions américaines sur les transferts de technologies dont la Chine est totalement dépendante, des routes de la soie qui continuent mais avec dès les mouvements de retour en arrière, une politique du non combattant qui a provoqué des tensions très fortes y compris avec l'Union européenne et une image de Taiwan qui s'est considérablement renforcée. D'une manière globale, l'image de la Chine et la position de la Chine dans le monde s'est considérablement dégradée avec cet incident.