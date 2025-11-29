CYBER-INFILTRATION

Vrai-faux architectes : ces escrocs nord-coréens qui infiltrent les filières du bâtiment occidentales

Des agents nord-coréens infiltreraient désormais des secteurs inattendus comme l’architecture ou le BTP pour contourner les défenses cyber occidentales, financer le régime et accéder à des données sensibles.