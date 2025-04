Michael Shurkin est directeur de Global Programs à 14 North Strategies et fondateur et Président du Shurbros Global Strategies. Il travaille sur la sécurité en Afrique de l’Ouest (Sahel), mais aussi sur les stratégies de défense européenne et américaine, sur les structures de force, l’assistance en matière de sécurité et les institutions. Auparavant, il a travaillé pour la RAND, où il a été analyste politique senior, et pour la CIA, où il a été analyste politique. Il est diplômé d’un doctorat en histoire de l’université Yale et a fait des études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).