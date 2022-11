Jean-Luc Mélenchon a publié une vidéo suite à la polémique entre Jean-Luc Mélenchon et Louis Boyard lors de l'émission Touche pas à mon poste sur C8.

La précédente séquence est connue, archi-connue. Cyril Hanonua a dit à Louis Boyard « ferme ta gueule », « bouffon », « t’es une merde ». Le jeune député Insoumis, Louis Boyard, venait de dénoncer l’exploitation de l’Afrique par Vincent Bolloré qui est le propriétaire de C8 et donc le patron d’Hanouna. La suite est moins connue. Louis Boyard a été chroniqueur chez Hanouna et a touché de Bolloré 7.600 euros. Un vieil adage dit pourtant : « on ne mord pas la main qui vous nourrit ».

Les mélenchonistes sont également présents sur C8 en la personne de Raquel Garrido. Elle cachetonne chez Thierry Ardisson. Elle y est la bienvenue car son franc-parler fait merveille. C’est elle qui avait lancé à un militant zemmouriste : « va sucer la bite de ton chef ». Cyril Hanouna et les mélenchonistes ont en commun la vulgarité. Et on ne tranchera pas le débat pour savoir qui est le plus vulgaire des deux. Mais, complices, ils font les succès de C8 et Vincent Bolloré, un peu condescendant, s’en réjouit et s’en amuse.

Jean-Luc Mélenchon a déploré les insultes de Cyril Hanouna à l’égard de Louis Boyard. Mais il a précisé que lui et les siens ne boycotteront pas son émission. On comprend pourquoi : entre grandes gueules, on se rend service mutuellement.

Le patron de LFI a toutefois précisé qu’il voulait un « débat respectueux ». Il le sera sans aucun doute. Quand Louis Boyard reviendra chez Hanouna (ce qui ne manquera pas d’arriver), l’animateur de TPMP lui dira poliment : « Tais-toi, bâtard, t’es une crotte ».

