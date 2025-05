Judith Evans travaille sur les opérations de réfrigération alimentaire tout au long de la chaîne du froid, de la récolte/abattage au consommateur. Au cours de sa carrière, elle travaillé sur de nombreux sujets, notamment le stockage de la viande, la manipulation des aliments par le consommateur et les études visant à améliorer les performances des réfrigérateurs domestiques et commerciaux, l'étiquetage énergétique, les performances de l'instrumentation, la décontamination des aliments, les systèmes de cuisson-refroidissement, les nouveaux systèmes de réfrigération, l'optimisation des systèmes de réfrigération et l'amélioration des performances et du contrôle de la température dans les chambres froides et congelées.