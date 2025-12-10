Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une prise de parole à Matignon. (Image d'illustration)
10 décembre 2025
Vote du PLFSS : un succès de Sébastien Lecornu peut en cacher un autre
Au terme de plus d’un mois de débats et de négociations en coulisses, l’Assemblée Nationale a adopté le PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale), par 247 voix contre 234, et 93 abstentions. Ce vote a été obtenu sans recours à l’article 49.3, grâce au vote positif de la grande majorité des députés socialistes, et l’abstention de la majorité des Ecologistes, ainsi que du vote favorable de 18 députés LR (sur 49), alors que le président du parti, Bruno Retailleau avait appelé les députés de son parti à rejeter le texte, qui « n’est pas bon pour la France » . Il l’avait auparavant qualifié de « hold up fiscal ».
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
