Voilà toutes les manières dont la physique quantique pourrait révolutionner nos vies

Teodora Chis est analyste principale chez RAND Europe au sein de l'équipe Science et Technologies émergentes. Ses principaux domaines d'expertise comprennent les enjeux politiques liés aux technologies quantiques, tels que le développement de la main-d'œuvre, les modèles de coopération et de concurrence internationales, les chaînes d'approvisionnement mondiales et les approches axées sur les missions pour aligner le développement technologique sur les objectifs sociétaux.