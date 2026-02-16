POLITIQUE
La technologie quantique recèle un potentiel croissant pour résoudre des problèmes que les systèmes actuels peinent à surmonter, voire ne peuvent même pas aborder.
16 février 2026

Voilà toutes les manières dont la physique quantique pourrait révolutionner nos vies

La présentation par IBM de deux nouveaux supercalculateurs quantiques et le projet danois de développer « l'ordinateur quantique commercial le plus puissant au monde » ne sont que deux exemples des dernières avancées en matière de technologie quantique, qui passe de plus en plus rapidement des découvertes expérimentales aux applications pratiques.

Salil Gunashekar Go to Salil Gunashekar page , Adam Urwick Go to Adam Urwick page et Teodora Chis Go to Teodora Chis page

Salil Gunashekar

Salil Gunashekar est chercheur principal et directeur adjoint de l'équipe Science et Technologies émergentes chez RAND Europe. Il est également directeur de l'Observatoire des technologies quantiques pour les politiques et la société.

Adam Urwick
Analyste

Adam Urwick est analyste junior chez RAND Europe.

Teodora Chis

Teodora Chis est analyste principale chez RAND Europe au sein de l'équipe Science et Technologies émergentes. Ses principaux domaines d'expertise comprennent les enjeux politiques liés aux technologies quantiques, tels que le développement de la main-d'œuvre, les modèles de coopération et de concurrence internationales, les chaînes d'approvisionnement mondiales et les approches axées sur les missions pour aligner le développement technologique sur les objectifs sociétaux.

