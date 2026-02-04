AVEC SES CONSEQUENCES
4 février 2026
Voilà pourquoi l’imprévisibilité à la Trump ne relève pas seulement du théâtre politique mais nous pose un vrai défi cognitif
Donald Trump peut changer l'atmosphère d'une pièce d'un simple mot. Un instant, il est sûr de lui, l'instant d'après, il se rétracte. Un jour, il menace, le lendemain, il laisse entendre qu'un accord est possible. Avant même que quoi que ce soit de concret ne se produise, on se prépare à son prochain revirement.
Le Dr Robin Bailey est maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de Cambridge. Il a publié de nombreux articles universitaires et médiatiques. Il est un expert reconnu dans la compréhension et le traitement de l'anxiété liée à la santé par la thérapie métacognitive. Il pratique également la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et la thérapie métacognitive.
