Voilà pourquoi les suppléments de vitamine sont un gaspillage d’argent pour une large majorité de ceux qui y recourent

La prise aveugle de vitamines ou de compléments alimentaires est au mieux inutile, au pire dangereux, selon une nouvelle étude.

Selon le Groupe de travail des services préventifs des Etats-Unis (US Preventive Services Task Force, USPSTF), il n'y a « pas de preuves » révélant que la prise de compléments alimentaires et de vitamines peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires et le cancer chez les adultes en bonne santé.

Atlantico : En 2021, les Américains ont dépensé près de 50 milliards de dollars en vitamines et compléments alimentaires, attirés par des supposés effets positifs en termes de santé. Pourtant, sur la base d'un examen systématique de 84 études, les nouvelles lignes directrices de l'United States Preventive Services Task Force déclarent qu'il n'y a « pas de preuves » que la prise de tels compléments peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires et le cancer chez les adultes en bonne santé. Que vous évoque cette étude ?

Christophe de Jaeger : Cette étude n’est ni la première ni la dernière sur le sujet et je m’associe complètement à cette réalité. La prise aveugle de vitamines ou de compléments alimentaires est au mieux inutile, au pire dangereux. D’ailleurs, on a bien vu que les gens qui prennent des vitamines E ou A avaient une plus de chances de développer certaines maladies, comme des cancers.

Prenons l’exemple du sélénium impliqué dans la lutte contre les radicaux libres. Ce sont de petites molécules très réactives impliquées dans le stress oxydant qui est un des mécanismes forts de la sénescence. On sait que cette capacité de lutte contre les radicaux libres est liée à une chaîne complexe de molécules (vitamines, enzymes). Une première molécule va récupérer un radical libre, qui va ensuite le passer à une vitamine, puis à une autre molécule … Il y a donc une chaîne cohérente qui peut être bloquée par une carence ou un excès. Or, quand vous prenez des vitamines ou des polyvitamines, en cas de carences, vous ne pouvez pas forcément les corriger. Si vous avez un excès de sélénium et que vous en prenez plus, vous allez bloquer votre système biologique, qui est très fragile. C’est pour cette raison que la prise aveugle d’un certain nombre de vitamines peut être nocive.

Les systèmes de lutte contre les radicaux libres peuvent en réalité impliquer des maladies cardiovasculaires, mais également des pathologies cancéreuses … Contrairement aux impressions primaires partagées par de nombreuses personnes, la prise de vitamine ne peut pas faire que du bien.

Alors que la prise de compléments alimentaires est sujet à de nombreux débats, voyez-vous des limites à cette étude ?

Là où cette étude est incomplète, c’est qu’en cas de prise d'oligo-éléments et de vitamines dans des conditions adéquates et sous contrôle, les résultats peuvent être étonnants. Tel une voiture, le corps humain doit être entretenu de manière régulière. Si un véhicule a suffisamment d’huile moteur, ce n’est pas la peine d’en rajouter.

Mais cette étude est également incomplète sur d’autres points. Elle devrait mettre en avant le fait que si la prise d’une substance comme les vitamines C ou D n’est pas utile chez les personnes qui n’en manque pas, elle nécessite en fait, pour ceux qui en ont besoin, un véritable monitoring médical. La prise de vitamines ou autres substances doit répondre à des critères de diagnostic et de suivi d’ordre médicaux et ne pas juste répondre à des conseils d’amis aussi bienveillants soient-ils.

Prenons l’exemple de la vitamine D. Ce n’est déjà pas une vitamine mais une hormone stéroïde. Cette faute sémantique est grotesque. Mais elle a un sens dans un pays qui n’aime pas les hormones et qui préfère appeler une hormone, vitamine afin que les personnes l’acceptent plus facilement et la prennent, si besoin… De plus, cette hormone, ou vitamine, ne joue pas seulement sur les os, comme on le laisse souvent penser. Elle est impliquée dans certains cancers, dans le métabolisme du muscle, au niveau immunitaire, au niveau du cerveau … Personne n’est véritablement en mesure de constater son besoin en dehors d’un dosage dans le sang. Mais il faut savoir qu’une prise trop élevée entraîne des complications neurologiques majeures, voire des pertes de connaissances, des insuffisances rénales qui nécessitent une réanimation. Pour les personnes qui ont réellement besoin de vitamine D, une évaluation médicale est donc absolument nécessaire et devrait avoir lieu tous les deux mois. La population française est pourtant carencée à 95% en matière de vitamine D !

En somme, dans nos pays Occidentaux, la maladie est très bien codifiée et les professionnels sont très compétents. Pourtant, le domaine de la santé est laissé aux magazines, aux amis, aux vendeurs de vitamines… Le marché pèse des centaines de milliards sans aucun contrôle et personne ne réalise le risque sanitaire que cela engendre.

